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Происшествия23 января 2022 11:02

В Туле в столкновении KIA и BMW пострадали три человека

Авария произошла утром 23 января на проспекте Ленина
Источник:kp.ru
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В Туле в столкновении KIA и BMW пострадали три человека

В Туле в столкновении KIA и BMW пострадали три человека

Фото: соцсети

Утром 23 января, в 5:55 произошло ДТП в Туле на проспекте Ленина, об этом сообщили очевидцы в соцсетях, а также подтвердили в тульской Госавтоинспекции.

По имеющейся информации, 24-летняя девушка на автомобиле BMW X3 столкнулась с KIA Ceed, за рулем которого была 41-летняя женщина.

В результате аварии пострадали оба водителя и 36-летняя пассажирка KIA. Все трое получили различные травмы и были отпущены после оказания медпомощи.

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