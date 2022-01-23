В Туле в столкновении KIA и BMW пострадали три человека Фото: соцсети

Утром 23 января, в 5:55 произошло ДТП в Туле на проспекте Ленина, об этом сообщили очевидцы в соцсетях, а также подтвердили в тульской Госавтоинспекции.

По имеющейся информации, 24-летняя девушка на автомобиле BMW X3 столкнулась с KIA Ceed, за рулем которого была 41-летняя женщина.

В результате аварии пострадали оба водителя и 36-летняя пассажирка KIA. Все трое получили различные травмы и были отпущены после оказания медпомощи.