Следком проведет проверку по факту смерти 81-летнего мужчины на пожаре в Шатске Фото: материалы пресс-служб

После того, как стало известно, что во время пожара, произошедшего в общежитии на улице Полевой в поселке Шатск под Тулой, погиб 81-летний пенсионер, следователи управления следственного комитета по Тульской области начали доследственную проверку.

Уже осмотрено место пожара, будут назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы, которые установят окончательную причину смерти погибшего и причину пожара.

Напомним, о пожаре стало известно накануне, 21 января в 11:38. Больше десяти пожарных расчетов 2 с лишним часа тушили открытое пламя, ликвидировав его только в 13:46. При пожаре погиб один человек, 81-летний мужчина.

Также в пресс-службе прокуратуры Тульской области сообщили, что жильцам, пострадавшим от пожара, предоставят временное жилье из маневренного фонда, а по факту самого пожара пройдет прокурорская проверка.