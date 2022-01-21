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Общество21 января 2022 14:41

Год лишения свободы за незаконную рубку леса в Тульской области

Киреевский районный суд Тульской области вынес приговор по уголовному делу
Игорь КОПЫТОВ
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Год лишения свободы за незаконную рубку леса в Тульской области

Год лишения свободы за незаконную рубку леса в Тульской области

Фото: Алексей ФОКИН

Установлено, что 36-летний житель Санкт-Петербурга начала апреля по конец мая 2021 года в районе Дедиловской дачи Яснополянского участкового лесничества вырубил более 30 деревьев различных пород - ясень, береза, дуб. В последствии он распилил их на дрова и продал.

В результате указанных действий лесному фонду причинен ущерб в особо крупном размере на сумму свыше 2,8 млн рублей.

Суд приговорил подсудимого из северной столицы по ч. 3 ст. 260 УК РФ к одному году лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.

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