День открытых дверей в Тульском институте (филиале) ВГУЮ (РПА Минюста России)

День открытых дверей

22 января 2022 года пройдет День открытых дверей.

Мы осуществляем подготовку:

- специалистов по специальностям "Правовое обеспечение национальной безопасности", "Правоохранительная деятельность" по очной и заочной формам обучения,

- бакалавров по направлению подготовки «Юриспруденция» по очной, очно-заочной и заочной формам обучения,

- магистров по направлению подготовки «Юриспруденция» по заочной форме обучения,

- специалистов по образовательной программе среднего профессионального образования "Право и судебное администрирование"

- осуществляется отбор в военный учебный центр Университета.

Мероприятие состоится по адресу: г. Тула, пр-т Ленина, 104, 5 этаж. Начало в 14.00.