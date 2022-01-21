Сразу несколько аварий под Новомосковском Тульской области собрали 10 машин Фото: соцсети

Сегодня, 21 января, утром близ Новомосковска, недалеко от поселка Маклец произошло несколько аварий с разницей в несколько сот метров.

В первом случае одна машина перевернулась, во втором еще три авто, среди которых Fluence и Lanos, столкнулись. Третье ДТП на скользкой дороге собрало сразу шесть легковых машин.

Все дорожно-транспортные происшествия обошлись без пострадавших. На месте работают сотрудники УГИБДД по Тульской области.