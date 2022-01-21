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Общество21 января 2022 7:55

В Тульской области выселяют мужчину, не получившего одобрения на прописку 14-летней девушки

По иску прокуратуры восстановлены жилищные права несовершеннолетней
Игорь КОПЫТОВ
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В Тульской области выселяют мужчину, не получившего одобрения на прописку 14-летней девушки

В Тульской области выселяют мужчину, не получившего одобрения на прописку 14-летней девушки

Фото: Алексей ФОКИН

Прокуратурой было установлено, что 23 октября 2020 года в квартире по ул. Баумана города Алексина Тульской области был зарегистрирован по месту жительства 56-летний мужчина. Однако при этом не было получено согласие 14-летней несовершеннолетней жительницы данной квартиры и ее законного представителя, которые являлись на тот момент членами семьи нанимателя квартиры. Таким образом регистрации оказалась незаконной.

Решением суда мужчина выселен из незаконно занимаемого жилого помещения, права несовершеннолетней восстановлены.

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