В Тульской области выселяют мужчину, не получившего одобрения на прописку 14-летней девушки Фото: Алексей ФОКИН

Прокуратурой было установлено, что 23 октября 2020 года в квартире по ул. Баумана города Алексина Тульской области был зарегистрирован по месту жительства 56-летний мужчина. Однако при этом не было получено согласие 14-летней несовершеннолетней жительницы данной квартиры и ее законного представителя, которые являлись на тот момент членами семьи нанимателя квартиры. Таким образом регистрации оказалась незаконной.

Решением суда мужчина выселен из незаконно занимаемого жилого помещения, права несовершеннолетней восстановлены.