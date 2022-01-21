В Туле 13% компаний планируют в ближайшее время отправить персонал на удаленку в связи с распространением «омикрона» Фото: Алексей ФОКИН

Каждый третий менеджер по персоналу в Туле (34%) сообщил, что в их организации все желающие и те, у кого есть медицинские показания, переведены на дистанционный режим работы еще до прихода нового штамма коронавируса.

Сегодня удаленные сотрудники имеются в 32% организациях Тулы. Это на треть меньше, чем во второй половине октября 2021-го, когда Россия столкнулась с «дельтой», однако больше, чем в сентябре.

Работающие дистанционно из-за пандемии COVID-19 сотрудники заняты в следующих отраслях: чаще всего это информационные технологии (22% работодателей), управление персоналом и рекрутинг (21%), продажи (17%). 16% предприятий и организаций перевели на удаленку весь офисный штат. Чуть реже упоминали бухгалтерию и финансы (13%), закупки и снабжение (11%).