В Туле одну из улиц назовут именем погибшего министра МЧС России Фото: Алексей ФОКИН

Одну из улиц в только еще строящемся микрорайоне «Новая Тула» в Зареченском округе Тулы предложено назвать в честь погибшего министра МЧС РФ Героя России Евгения Зиничева. Решение одобрено одним из комитетов и окончательно будет принято на заседании Думы 26 января.

Напомним, министр РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий, генерал армии Евгений Зиничев трагически погиб 8 сентября 2021 года на межведомственных учениях.