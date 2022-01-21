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Общество21 января 2022 6:48

В Туле одну из улиц назовут именем погибшего министра МЧС России

Вопрос был внесен в повестку заседания Тульской городской думы
Игорь КОПЫТОВ
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В Туле одну из улиц назовут именем погибшего министра МЧС России

В Туле одну из улиц назовут именем погибшего министра МЧС России

Фото: Алексей ФОКИН

Одну из улиц в только еще строящемся микрорайоне «Новая Тула» в Зареченском округе Тулы предложено назвать в честь погибшего министра МЧС РФ Героя России Евгения Зиничева. Решение одобрено одним из комитетов и окончательно будет принято на заседании Думы 26 января.

Напомним, министр РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий, генерал армии Евгений Зиничев трагически погиб 8 сентября 2021 года на межведомственных учениях.

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