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Происшествия21 января 2022 6:41

8-километровую пробку накануне вечером спровоцировало ДТП на трассе Тула - Новомосковск

Об этом сообщили очевидцы в осцсетях
Игорь КОПЫТОВ
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8-километровую пробку накануне вечером спровоцировало ДТП на трассе Тула - Новомосковск

8-километровую пробку накануне вечером спровоцировало ДТП на трассе Тула - Новомосковск

Фото: Алексей ФОКИН

По имеющейся информации на 7-м километре трассы Тула — Новомосковск вечером 20 января легковой автомобиль, предположительно — Ford Focus, выехал на полосу встречного движения, и чтобы избежать столкновения грузовик свернул в кювет.

Учитывая насыщенность движения на трассе в это время — около 18.30 — мгновенно образовалась пробка. Движение было затруднено по направлению выезда из города, начиная от Смоленского кладбища и заканчивая почти у деревни Сергиевское.

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