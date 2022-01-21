8-километровую пробку накануне вечером спровоцировало ДТП на трассе Тула - Новомосковск Фото: Алексей ФОКИН

По имеющейся информации на 7-м километре трассы Тула — Новомосковск вечером 20 января легковой автомобиль, предположительно — Ford Focus, выехал на полосу встречного движения, и чтобы избежать столкновения грузовик свернул в кювет.

Учитывая насыщенность движения на трассе в это время — около 18.30 — мгновенно образовалась пробка. Движение было затруднено по направлению выезда из города, начиная от Смоленского кладбища и заканчивая почти у деревни Сергиевское.