Многодетная тулячка бросила четверых детей без присмотра Фото: Алексей ФОКИН

Четверо детей в Тульской области остались без попечения родителей — отец умер, а мать ведет асоциальный образ жизни, оставляя маленьких детей одних дома, подвергая их тем самым опасности.

Статус детей как оставшихся без попечения не определен, они выявлены полицией как безнадзорные, соответственно передать их бабушке, которая согласна их воспитывать, непросто. Сейчас один ребенок уже у пожилой женщины, второй - в специализированном учреждении, еще двое пока в больнице.

Пока ведется поиск многодетной матери. Если ее ограничат в родительских правах, только тогда детей сможет опекать бабушка. Ситуация находится на контроле регионального омбудсмена.