Жителя Новомосковска Тульской области оштрафовали за экстремистскую символику в Сети Фото: Алексей ФОКИН

25-летний житель Новомосковска заплатит штраф в полторы тысячи рублей за запрещенную символику на личной странице «Вконтакте». Прокуратурой Тульской области установлено, чтоон разместил экстремистскую символику международного общественного объединения «Арестантское уголовное единство» (АУЕ), деятельность которой запрещена в России по решению Верховного суда РФ.

Изображение находилось в свободном доступе, его могло увидеть неограниченное количество пользователей и распространить дальше, поэтому молодой человек привлечен судом к административной ответственности по статье «Публичное демонстрирование символики экстремистских организаций». Теперь он должен заплатить штраф 1,5 тысячи рублей.

Изображение уже удалено со страницы.