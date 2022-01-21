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Общество21 января 2022 6:22

Жителя Новомосковска Тульской области оштрафовали за экстремистскую символику в Сети

Теперь за свой поступок он заплатит штраф
Игорь КОПЫТОВ
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Жителя Новомосковска Тульской области оштрафовали за экстремистскую символику в Сети

Жителя Новомосковска Тульской области оштрафовали за экстремистскую символику в Сети

Фото: Алексей ФОКИН

25-летний житель Новомосковска заплатит штраф в полторы тысячи рублей за запрещенную символику на личной странице «Вконтакте». Прокуратурой Тульской области установлено, чтоон разместил экстремистскую символику международного общественного объединения «Арестантское уголовное единство» (АУЕ), деятельность которой запрещена в России по решению Верховного суда РФ.

Изображение находилось в свободном доступе, его могло увидеть неограниченное количество пользователей и распространить дальше, поэтому молодой человек привлечен судом к административной ответственности по статье «Публичное демонстрирование символики экстремистских организаций». Теперь он должен заплатить штраф 1,5 тысячи рублей.

Изображение уже удалено со страницы.

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