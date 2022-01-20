Туляк получил 3 с лишним года колонии за незаконное хранение психотропных веществ Фото: Алексей ФОКИН

Установлено, в начале августа 2021 года 29-летний мужчина приобрел психотропное вещество для личного употребления, которое хранил при себе. Передвигаясь на личном автомобиле по улицам города 25 августа 2021 года он был остановлен сотрудниками ДПС, которые в ходе осмотра обнаружили в автомобиле металлическую колбу с порошком массой не менее 1,73 г.

С учетом представленных прокурором в суде доказательств туляка по ч. 2 ст. 228 УК РФ приговорили подсудимого к 3 годам и 4 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.