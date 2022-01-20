Тульские таможенники задержали посылку с запрещенными веществами Фото: Алексей ФОКИН

Сотрудники Тульской таможни изъяли международное почтовое отправление с капсулами для похудения, содержащими сильнодействующее вещество сибутрамин, которое жительница Тулы заказала из Казахстана через интернет-магазин.

Женщина не смогла представить разрешительные документы на препараты общей массой 107 граммов, поэтому теперь ей инкриминируют контрабанду сильнодействующих веществ возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ. Данная статья предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн руб. либо в размере дохода осужденного за период до 5 лет.