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Общество20 января 2022 13:16

В Тульской области объявлено метеопредупреждение

Госавтоинспекция предупреждает участников дорожного движения об изменении погодных условий
Игорь КОПЫТОВ
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В Тульской области объявлено метеопредупреждение

В Тульской области объявлено метеопредупреждение

Фото: материалы пресс-служб

С 21:00 20 января до 21:00 21 января 2022 года на территории региона прогнозируется ухудшение погодных условий - выпадение осадков в виде снега, местами гололедица, усиление порывов ветра до 12 м/с.

Водителей просят быть крайне внимательными на дорогах - выбирать такую скорость, которая обеспечивала бы безопасность дорожного движения в сложных дорожно-метеорологических условиях, соблюдать дистанцию, а также воздерживаться от опасных маневров, в особенности, связанных с выездом на сторону дороги, предназначенную для встречного движения.