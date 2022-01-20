В Тульской области объявлено метеопредупреждение Фото: материалы пресс-служб

С 21:00 20 января до 21:00 21 января 2022 года на территории региона прогнозируется ухудшение погодных условий - выпадение осадков в виде снега, местами гололедица, усиление порывов ветра до 12 м/с.

Водителей просят быть крайне внимательными на дорогах - выбирать такую скорость, которая обеспечивала бы безопасность дорожного движения в сложных дорожно-метеорологических условиях, соблюдать дистанцию, а также воздерживаться от опасных маневров, в особенности, связанных с выездом на сторону дороги, предназначенную для встречного движения.