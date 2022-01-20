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Происшествия20 января 2022 11:58

В Тульской области в столкновении двух легковушек пострадали две женщины

Обе — пассажирки иномарки
Игорь КОПЫТОВ
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В Тульской области в столкновении двух легковушек пострадали две женщины

В Тульской области в столкновении двух легковушек пострадали две женщины

Фото: материалы пресс-служб

19 января в 09:40 на 51-м километре автодороги «Новоклейменово – Ясногорск – Мордвес» на территории Веневского района, 61-летний мужчина за рулем «ВАЗ 21214» не уступил автомобилю Skoda Octavia под управлением 44-летнего водителя, в результате чего произошло столкновение.

В ДТП пострадали пассажирки автомобиля Skoda Octavia - женщины 43 и 66 лет, которые были пристегнуты ремнями безопасности, благодаря чему получили незначительные травмы.