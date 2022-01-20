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Общество20 января 2022 10:12

Сразу 8 управляющих компаний в Новомосковске Тульской области получили предостережения от прокуратуры

Повод внимания для надзорного органа - наледь на крышах
Игорь КОПЫТОВ
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Сразу 8 управляющих компаний в Новомосковске Тульской области получили предостережения от прокуратуры

Сразу 8 управляющих компаний в Новомосковске Тульской области получили предостережения от прокуратуры

Фото: Игорь КОПЫТОВ

Восемь новомосковских управляющих компаний получили предупреждения от прокуратуры из-за наледи на крышах. Проверку инициировало сообщение регионального МЧС России по Тульской области об ухудшении погодных условий.

Согласно правилам технической эксплуатации жилищного фонда, сосульки и наледи с крыш домов необходимо сбивать в течение суток с момента их образования. Снег нужно сбрасывать с крыш при толщине более 30 см. Во время оттепели следует расчищать крыши даже при меньшей толщине снежного покрова.

Предостережения объявлены руководителям ООО «Жилфондсервис», ООО «Жилстройком-1», ООО «ЖЭСК-1», ООО «ЖЭУ-7», ООО «НЖК», ООО «НУК», ООО «Паритет», ООО «РСК Надежный дом-2».