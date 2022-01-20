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Общество20 января 2022 9:50

В Туле магазин «Город Мастеров» нарушал права покупателей

Прокуратура привлекла администрацию торговой точки к ответственности
Игорь КОПЫТОВ
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В Туле магазин «Город Мастеров» нарушал права покупателей

В Туле магазин «Город Мастеров» нарушал права покупателей

Фото: Алексей ФОКИН

В ходе прокурорской проверки в продуктовом магазине, принадлежащем ООО «БифТрейд», расположенном по улице Перекопской в Туле, был обнаружен ряд нарушений - на ряд товаров отсутствовали ценники с указанием наименования, а также цены за вес или единицу товара.

Управляющую магазином привлекли к административной ответственности за нарушение правил продажи товаров по статье 14.15 КоАП РФ.

После представления прокуратуры руководителю фирмы нарушения были устранены, виновный сотрудник привлечен к дисциплинарной ответственности.