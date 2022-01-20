В Туле осудят мужчину, давшего взятку сотруднику Росреестра Фото: Алексей ФОКИН

По версии следователей СК России по Тульской области 46-летний житель Тулы с июля по август 2015 года передал денежное вознаграждение в общей сумме 50 тысяч рублей главному специалисту – эксперту отдела регистрации прав и ограничений прав управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тульской области. За вознаграждение тот обещал провести правовую экспертизу документов для регистрации права собственности на земельные участки без проверки их подлинности.

Факт взятки вскрылся, и теперь дело по ч. 3 ст. 291 УК РФ передано в Советский районный суд.