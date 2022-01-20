В Тульской области расследуются сразу два дела о мошенничествах, совершенных депутатами Фото: Алексей ФОКИН

Депутатов двое - Тульской городской Думы, который успел похитить из бюджета три миллиона рублей, а также областной Думы — на «счету» которого более 230 миллионов рублей.

Против Александра Бороненко возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере". Поводом послужило трудоустройство в качестве своих помощников на работу трех человек, которые фактически не выполняли свои обязанности, при этом зарплату за них получал он сам.

Александра Ермакова подозревают в мошенничестве. По версии следствия, депутат, являясь фактическим руководителем коммерческой фирмы, вместе со своим заместителем предоставили в банк подложные документы для получения кредита на более чем 230 миллионов рублей. Деньги в банк возвращать они не собирались. По данному делу уже проходит трое фигурантов. Подчеркивается, что преступление не было связано с исполнением Ермаковым депутатских полномочий.