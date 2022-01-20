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Общество20 января 2022 6:16

При пожаре в Ясногорске Тульской области эвакуировано трое детей

Пострадавших нет
Игорь КОПЫТОВ
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При пожаре в Ясногорске Тульской области эвакуировано трое детей

При пожаре в Ясногорске Тульской области эвакуировано трое детей

Фото: материалы пресс-служб

Сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме по ул. Ленина в Ясногорске поступило на пульт диспетчера Центрального пункта пожарной связи 19 января в 17:09. Открытое горение было ликвидировано за 13 минут силами двух пожарных расчетов.

Звеном газодымозащитной службы по лестничному маршу с применением спасательного устройства спасен 1 человек. В целом же эвакуировано 4 человека, из которых трое детей.

В результате происшествия обгорел матрас, комната закоптилась по всей площади.