При пожаре в Ясногорске Тульской области эвакуировано трое детей Фото: материалы пресс-служб

Сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме по ул. Ленина в Ясногорске поступило на пульт диспетчера Центрального пункта пожарной связи 19 января в 17:09. Открытое горение было ликвидировано за 13 минут силами двух пожарных расчетов.

Звеном газодымозащитной службы по лестничному маршу с применением спасательного устройства спасен 1 человек. В целом же эвакуировано 4 человека, из которых трое детей.

В результате происшествия обгорел матрас, комната закоптилась по всей площади.