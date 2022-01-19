В Тульской области драка между собутыльниками закончилась для двоих из них тюремным сроком Фото: Алексей ФОКИН

15 июня между тремя местными жителями, выпивающими на берегу пляжа «Горный» по улице Садовой в Суворове, возник конфликт, в ходе которого двое из них избили третьего деревянным дрыном. Телесные повреждения были настолько сильны, что их следствие квалифицировало как тяжкий вред здоровью.

Теперь двух мужчин по п. «а» ч. 3 ст. 111 УК РФ суд приговорил в сумме к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.