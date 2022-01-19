В Туле завершено расследование дела бывшего полицейского, распространявшего детские интимные фото Фото: Алексей ФОКИН

Напомним, прошлым летом 32-летний капитан полиции в соцсетях вымогал у 13-летней школьницы интимные фото. Добившись своего, он начал склонять ее к оказанию сексуальных услуг якобы своему знакомому под угрозой массовой рассылки фотографий ее друзьям. Девочка не согласилась, рассказав все матери, а мужчина выполнил обещание.

Вычислить злоумышленника удалось с помощью номера мобильного телефона, с которого он выходил в Интернет.

На следствии мужчина свою вину не признал. Хотя, удалось подтвердить его причастность к четырем аналогичным преступлениям.