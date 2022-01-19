В четверг, 20 января, в Туле без электричества останутся десятки домов Фото: Алексей ФОКИН

Отключения ждут следующие адреса:

с 09:00 до 16:00 - п. Горелки: ул. Горельская, 34-120 (чётн.), 19-49 (нечётн.); 1-й и 4-й Горельские пр-ды; ул. Энтузиастов, 28-70 (чётн.), 17-59 (нечётн.); 2-й Горельский пр-д, 4-32 (чётн.), 5-17 (нечётн.); 3-й Горельский пр-д, 1-10; 5-й Горельский пр-д, 6, 7; ул. Тесницкая, 3, 7, 8, 9; ул. Кап. Громова, 66; 18-й пр-зд, 23-55; 1-й Тесницкий пр-зд, 5; ул. Фруктовая, 1-а, 1-7, 2-б, 12, 13, 13-а; 2-й Тесницкий пр-зд, 2, 5, 8; ул. Н. Островского, 25-37 (нечётн.); ул. Шевченко, 8-а, 10, 12, 16; пр-зд 1-й Южный, 1-9 (нечётн.); пр-зд 2-й Южный, 4-12 (чётн.), 1-13 (нечётн.); пр-зд 3-й Южный, 1-16; ул. Станиславского, 5-17 (нечётн.); ул. Овражная, 7, 17; пер. Городской, 54, 21, 64; ул. Рязанская, 44; ТО СП Ильинское в 1000 м на ю/з от деревни Гостеевка;

с 09:00 до 17:00 - ул. Марата, 26, 26-б; ул. Кирова, 19, 20, 21, 23, 23-в; ул. Плеханова, 56.