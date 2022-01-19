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Общество19 января 2022 8:57

В Туле прокуратура выявила нарушения экологических норм в пункте приема чермета

Тульская природоохранная прокуратура обнаружила нарушения экологических норм у Алексинской заготовительной компании
Игорь КОПЫТОВ
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В Туле прокуратура выявила нарушения экологических норм в пункте приема чермета

В Туле прокуратура выявила нарушения экологических норм в пункте приема чермета

Выяснилось, что на предприятии, занимающейся переработкой металла, не обоснован и не согласован размер санитарно-защитной зоны для участка по хранению, переработке и реализации лома черных металлов. Найдены нарушения и в технологии хранения газовых баллонов.

Главе предприятия внесено представление, а также направлено исковое заявление в суд. На данный момент компания разработала и утвердила техдокументацию хранения баллонов пропана и кислорода.