В Туле прокуратура выявила нарушения экологических норм в пункте приема чермета

Выяснилось, что на предприятии, занимающейся переработкой металла, не обоснован и не согласован размер санитарно-защитной зоны для участка по хранению, переработке и реализации лома черных металлов. Найдены нарушения и в технологии хранения газовых баллонов.

Главе предприятия внесено представление, а также направлено исковое заявление в суд. На данный момент компания разработала и утвердила техдокументацию хранения баллонов пропана и кислорода.