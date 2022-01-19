Тульские лыжники завоевали бронзу на паралимпийском Чемпионате мира по зимним видам спорта Фото: материалы пресс-служб

Четверо спортсменов Владимир Удальцов (спортсмен-ведущий Руслан Богачев) и Анна Панферова (спортсмен-ведущий Андрей Жуков) представляют Тульскую область на проходящем в Лиллехаммере Чемпионате мира Международного паралимпийского комитета по зимним видам спорта.

В лыжных гонках на дистанции 15 км Анна Панферова и спортсмен-ведущий Андрей Жуков заняли третье место, а на дистанции 20 км Владимир Удальцов и спортсмен-ведущий Руслан Богачев показали на финише седьмое время.

Для наших спортсменов это уже третья медаль в рамках Чемпионата.