Тульские десантники провели обряд омовения на праздник Крещения Господня
Фото: материалы пресс-служб
Торжественное богослужение состоялось на территории воинских частей соединения в полковых храмах и молельных комнатах. Затем десантники смогли окунутся в подготовленную и оборудованную крещенскую купель.
Чин великого освящения воды совершили настоятели храмов при воздушно-десантном соединении отец Вадим, отец Дионисий и другие настоятели.
В купаниях в ледяных водах иордани приняли участие командир соединения Герой России гвардии полковник Владимир Селиверстов, военнослужащие и члены их семей, в том числе, солдаты срочной службы из числа православных верующих.