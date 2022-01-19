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Общество19 января 2022 8:21

Тульские десантники провели обряд омовения на праздник Крещения Господня

Тульское гвардейское соединение ВДВ отметило религиозное событие
Игорь КОПЫТОВ
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Тульские десантники провели обряд омовения на праздник Крещения Господня

Тульские десантники провели обряд омовения на праздник Крещения Господня

Фото: материалы пресс-служб

Торжественное богослужение состоялось на территории воинских частей соединения в полковых храмах и молельных комнатах. Затем десантники смогли окунутся в подготовленную и оборудованную крещенскую купель.

Чин великого освящения воды совершили настоятели храмов при воздушно-десантном соединении отец Вадим, отец Дионисий и другие настоятели.

В купаниях в ледяных водах иордани приняли участие командир соединения Герой России гвардии полковник Владимир Селиверстов, военнослужащие и члены их семей, в том числе, солдаты срочной службы из числа православных верующих.