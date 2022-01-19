Житель Тульской области захотел легких денег, а в результате потерял более миллиона рублей Фото: Алексей ФОКИН

43-летний щекинец потерял более миллиона рублей, пытаясь заработать на якобы высокодоходных инвестициях. По совету телефонных мошенников в ноябре 2021 года он взял несколько кредитов, чтобы вложить средства в государственные и международные проекты и получить прибыль.

Через два месяца «брокер» обещал перевести «инвестору» первые дивиденды. Не дождавшись заветного перевода, мужчина понял, что его обманули, и обратился в полицию.

По факту случившегося проводится доследственная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.