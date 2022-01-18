В Тульской области оштрафовали предпринимательницу, не соблюдавшую санитарно-эпидемиологические требования Фото: Алексей ФОКИН

Установлено, что в киоске по реализации выпечки и напитков женщина не выполняла санитарно-противоэпидемические мероприятия по снижению риска распространения новой коронавирусной инфекции. Не осуществлялась санитарная обработка, отсутствовали дезинфицирующие средства. Не была даже предусмотрена раковина для мытья рук продавца, реализующего булочные изделия без упаковки. Обслуживание покупателей велось без маски, не было в наличии медицинской книжки. Отсутствовали товаросопроводительные документы на реализуемые изделия.

На судебном заседании предприниматель вину в совершении административного правонарушения признала, и теперь ей назначено административное наказание в виде штрафа в размере 50 000 рублей.

Постановление не вступило в законную силу.