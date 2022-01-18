Тульский АКМ уверенно победил в первом домашнем матче нынешнего года Фото: материалы пресс-служб

На этот раз команду ожидало сразу два дебюта: первая игра на своем льду после начала 2022 года, а также первая встреча под руководством нового главного тренера - Дмитрия Евстигнеева.

Со стороны АКМ заброшенные шайбы на счету Михаила Шалагина, Максима Лазарева и Даниила Анопа. Победа со счетом 3:1 тем примечательна, что на протяжении всей встречи гости лидировали и по броскам, и по вбрасываниям.

Комментируя игру, наставник туляков отметил, что после таких матчей хочется двигаться вперед:

- Действительно, соперник был сильным, команда гостей очень быстрая, мастеровитая. Наши ребята — настоящие молоды, выдержали натиск, старались уходить от острых моментов на контратаках. Реализовали большинство моментов, а вратарь так и вовсе сыграл на отлично!

Задача вывести команду в плей-офф, на мой взгляд, реальна. Но это большая ответственность, необходимо настраиваться на каждый матч, по полной выкладываться. Видно, что ребята стараются, равнодушных нет.