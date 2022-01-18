Тула
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
-4°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество18 января 2022 14:38

Где в Туле отключат на профилактику газ во среду, 19 января

Специалисты будут проводить техническое обслуживание газового оборудования в многоквартирных домах
Игорь КОПЫТОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Где в Туле отключат на профилактику газ во среду, 19 января

Где в Туле отключат на профилактику газ во среду, 19 января

Фото: Алексей ФОКИН

19 января работы будут организованы по следующим адресам:

с 12:00 до 18:00 - ул. Белкина, 27-а;

с 10:00 до 17:00 - ул. Металлургов, 32.

При этом специалисты подчеркивают, что временной интервал приостановки газа в многоквартирном доме напрямую зависит с обеспечением доступа газовикам в квартиры. Поэтому просят лиц, которые по каким-либо причинам не смогут присутствовать дома в день проведения проверки, сообщить об этом заранее.