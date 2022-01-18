Где в Туле отключат на профилактику газ во среду, 19 января Фото: Алексей ФОКИН

19 января работы будут организованы по следующим адресам:

с 12:00 до 18:00 - ул. Белкина, 27-а;

с 10:00 до 17:00 - ул. Металлургов, 32.

При этом специалисты подчеркивают, что временной интервал приостановки газа в многоквартирном доме напрямую зависит с обеспечением доступа газовикам в квартиры. Поэтому просят лиц, которые по каким-либо причинам не смогут присутствовать дома в день проведения проверки, сообщить об этом заранее.