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Общество18 января 2022 13:45

Восемь тысяч штрафа за оскорбление коллег — приговор жителю Новомосковска Тульской области

Решение вынес мировой судья
Игорь КОПЫТОВ
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Восемь тысяч штрафа за оскорбление коллег — приговор жителю Новомосковска Тульской области

Восемь тысяч штрафа за оскорбление коллег — приговор жителю Новомосковска Тульской области

Фото: Алексей ФОКИН

25 ноября, утром обвиняемый, находясь на работе в цехе ЗАО «Краснобор», расположенном в поселке Ширинский Новомосковского района, оскорбил двух других сотрудников, выразившись в их адрес нецензурными словами, унизив их честь и достоинство, в неприличной форме.

Постановлением мирового судьи он признан виновным по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ, и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 8000 рублей. Постановление не вступило в законную силу.