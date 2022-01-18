Житель города Донского Тульской области осужден за вооруженный разбой и кражи Фото: Алексей ФОКИН

Установлено, что 32-летний житель Донского 4 и 22 сентября в дневное время, используя имеющуюся у него монтировку, вскрывал входную дверь квартиры 61-летней женщины, проживающей с ним по соседству, откуда дважды тайно похищал деньги. В сумме добыча составила 16 тысяч рублей.

Кроме того, 6 октября он напал на 63-летнюю женщину, находившуюся у входной двери своей квартиры, и потребовал отдать деньги и ценное имущество. Однако, услышав отказ, нанес ей не менее 6 ударов по голове молотком. Лишь вышедший на крики о помощи на лестницу сосед пресек дальнейшую расправу.

Донской городской суд Тульской области вынес решение по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ, п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ и приговорил дончанина к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.