В Туле осудят женщину, убившую своего сожителя Фото: Алексей ФОКИН

Днем 10 ноября ранее судимая за фиктивную постановку на учет иностранного гражданина жительница Тулы, находясь в своей квартире по улице Металлургов в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры с сожителем на бытовой почве нанесла последнему удар ножом в область грудной клетки. От полученных повреждений 34-летний мужчина скончался на месте.

Теперь 36-летняя тулячка обвиняется в совершении преступления по ч. 1 ст. 105 УК РФ.

Уголовное дело направлено в Пролетарский районный суд Тулы для рассмотрения по существу.