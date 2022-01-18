Мобильное приложение «Ростелеком. Сервис печати» адаптировано к работе на устройствах с ОС «Аврора»

Данный сервис успешно используется в органах государственной власти, бюджетных и коммерческих предприятиях. Пользователям сервиса теперь доступна функция печати с устройств на платформе «Аврора».

Приложение «Ростелеком. Сервис печати» включено в каталог партнерских решений на сайте auroraos.ru и обеспечивает управление очередями печати, вывод документов на печатающие устройства доверенной ИТ-инфраструктуры, квотирование печати, отчетность и журналирование действий пользователей.

Особое внимание уделено вопросам информационной безопасности нового сервиса. Любое задание на печать сопровождается авторизацией пользователя и идентификацией конкретного печатающего устройства с помощью QR-кода. Сервис полностью контролирует процесс: выявляет факты нецелевой печати, выводит точный учет страниц для каждого пользователя, ограничивает права на доступ к монохромной или цветной печати.

В контур центра управления доверенной средой введен функционал непрерывного мониторинга работоспособности печатающей техники, что позволяет в автоматическом режиме контролировать уровень расходных материалов, износа механических деталей, бумаги в печатающих устройствах; выявлять инциденты и обеспечивать непрерывный мониторинг состояния многофункционального оборудования печати (МФУ); управлять процессами печати, сканирования и ксерокопирования документов; централизованно собирать и анализировать статистические данные.