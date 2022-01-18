С марта в Тульской области все ФАПы начнут продавать лекарства Фото: Алексей ФОКИН

На сегодняшний день 345 из 376 сельских фельдшерско-акушерских пунктов региона имеют лицензию на розничную торговлю лекарственными препаратами. Из них на базе 140 пунктов торговля уже ведется. А с 1 марта уже все ФАПы должны начать продавать лекарства.

Кроме того, с декабря 2021 года интернет-аптека «Фармация» принимает заказы на лекарства. Сделать заказ в ней может как обычный туляк, так и работник ФАПа для тех сельских жителей, которые в силу возраста или иных обстоятельств не могут воспользоваться этой дистанционной услугой.