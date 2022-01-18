Пенсионер, обвиняемый в убийстве двухлетней девочки в Тульской области, вину признал частично Фото: Алексей ФОКИН

Напомним, трагедия произошла вечером 8 августа в селе Панарино Щекинского района. Нетрезвый 69-летний местный житель прилюдно выстрелил из ружья в проходившую мимо 42-летнюю женщину, на руках которой была двухлетняя девочка. Ребенок погиб, женщину госпитализировали в тяжелом состоянии.

Теперь подсудимый обвиняется сразу по нескольким статьям - за хулиганство, убийство несовершеннолетней и в покушении на убийство двух лиц, а также незаконном хранении и ношении огнестрельного оружия без разрешения и лицензии.

В суде обвиняемый признал свою вину частично, сообщив, что ружье у него действительно было, но события вечера 8 августа он не помнит, а также заявил, что после происшествия на него покушался неизвестный.