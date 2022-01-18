Последняя тульская водоразборная будка стала частью музея Фото: соцсети

Последнюю водоразборную будку передали в дар Тульскому музейному объединению. Энтузиасты, восстанавливавшие домик, выразили надежду на то, что сотрудники музея в будущем создадут в нем достойную экспозицию, посвященную истории водопровода.

За последнее время активисты-волонтеры воссоздали настоящие деревянные окна в домике. Осталось доделать крыльцо. Кроме того, изготовлены стенды об истории будки и ее спасении. В ближайшее время они будут размещены внутри строения.

А вот от дорогостоящей подсветки будки решили отказаться из-за отсутствия финансирования и отзывов о ее неуместности.