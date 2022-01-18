В Туле возбуждено уголовное дело по факту подделки протокола общего собрания жильцов многоквартирного дома Фото: Алексей ФОКИН

Ситуация всплыла, когда жильцы дома № 1а по Одоевскому шоссе в Туле обратились в прокуратуру с коллективной жалобой на ненадлежащее управление их домом. Выяснилось, что ООО УК «ТЕМП» делало это на незаконных основаниях - протокол общего собрания оказался сфальсифицирован, и схода людей 15 февраля 2020 года не проводилось.

Авторов подложного документа сейчас разыскивают. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 327 УК РФ, ход и результаты расследования находятся на контроле в прокуратуре района.