Тульские полицейские за неделю составили 780 протоколов за нарушение масочного режима Фото: Алексей ФОКИН

С 10 по 16 января 2022 года тульские полицейские составили 780 административных протоколов за нарушение масочного режима. Чаще всего туляков штрафовали в магазинах- 493 случая. 123 раза - на остановках и всего 19 - в общественном транспорте.

В зданиях и иных объектах составлено 145 протоколов.

Проверки по соблюдению мероприятий для предотвращения распространения коронавирусной инфекции проводятся ежедневно.