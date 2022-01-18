Тула
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
-4°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество18 января 2022 6:27

Тульские полицейские за неделю составили 780 протоколов за нарушение масочного режима

Наибольшее число оштрафованных — в магазинах
Игорь КОПЫТОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Тульские полицейские за неделю составили 780 протоколов за нарушение масочного режима

Тульские полицейские за неделю составили 780 протоколов за нарушение масочного режима

Фото: Алексей ФОКИН

С 10 по 16 января 2022 года тульские полицейские составили 780 административных протоколов за нарушение масочного режима. Чаще всего туляков штрафовали в магазинах- 493 случая. 123 раза - на остановках и всего 19 - в общественном транспорте.

В зданиях и иных объектах составлено 145 протоколов.

Проверки по соблюдению мероприятий для предотвращения распространения коронавирусной инфекции проводятся ежедневно.