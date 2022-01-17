Во вторник, 18 января, в Туле без электричества останутся десятки домов
Фото: Алексей ФОКИН
Отключения ждут следующие адреса:
с 09:00 до 16:00 - ул. Пузакова, 5, 9, 11, 13, 16, 21; ул. Лейтейзена, 5; ул. Революции, 10; ул. Бр. Жабровых, 3, 1-а; пр-т Ленина, 85; ул. Кутузова, 26; ул. Р. Зорге, 32; п. Горелки: ул. Мирная, 1-8, 8-а, 17-б; пер. Охотный, 2, 6, 7; пер. Соснянский, 7-13 (нечетн.); ул. Макаренко, 12-20 (четн.), 17-25 (нечетн.); п. Новоскуратово, 1-15, 15-а; п. Победы: ул. Комсомольская, 1, 2, 4, 6, 7, 7-а, 8; ул. Фрунзе, 1, 4; ул. Октябрьская, 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9; ул. Володарского, 1-в, 5, 7, 9, 24, 24-а; дер. Варваровка, 1-б (строение); п. Южный, (ВНС "Южный", Лесосклад УЮ-400/3); ул. Ермоловой, 44-а, 15-41 (нечетн.), 22-52 (четн.); ул. Репина, 1-29 (нечетн.), 4-а, 6-б, 8-а; 2-32 (четн.); ул. Газовая, 24; п. Михалково: ул. Яснополянская, 4-50 (четн.), 11-57 (нечетн.); ул. Белобородова, 1-17; ул. Карбышева, 27-39 (нечетн.); пр-зд Школьный, 1-64, 64-а; ул. Белоусова, 54-60 (четн.);
с 09:00 до 17:00 - ул. Пролетарская, 22, 22-а, 22-г, 39; ул. Епифанская, 29; ул. Чапаевва, 34; ул. Степанова, 27;
с 09:00 до 18:00 - ул. Металлургов, 1-а, 1-б; пер. Театральный, 1, 2; ул. Доватора, 1-а, 1, 2, 3, 4, 6.