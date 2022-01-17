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Общество17 января 2022 13:50

Больше 25 тысяч нарушений правил дорожного движения допустили жители Тульской области за минувшую неделю

Подавляющее число нарушений — несоблюдение скоростного режима
Игорь КОПЫТОВ
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Больше 25 тысяч нарушений правил дорожного движения допустили жители Тульской области за минувшую неделю

Больше 25 тысяч нарушений правил дорожного движения допустили жители Тульской области за минувшую неделю

Фото: материалы пресс-служб

С 10 по 16 декабря на территории тульской области пресечено 25 278 нарушений правил дорожного движения, 21 134 из которых составили превышение установленной скорости движения и выезд на полосу, предназначенную для встречного движения.

55 водителей не соблюдали правила перевозки детей, 42 — не уступили дорогу пешеходам или иным участникам дорожного движения, 16 — находились за рулем без водительских прав, 25 — были нетрезвы, а еще 14 отказались от прохождения медосвидетельствования.

Отличились и 140 пешеходов.

Кроме того, 167 транспортное средство перемещено на специализированную стоянку.