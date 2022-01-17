Сегодня вечером, 17 января, тульский АКМ проведет первую домашнюю игру 2022 года Фото: материалы пресс-служб

Сегодня, 17 января, АКМ проведет первый домашний матч 2022 года Высшей хоккейной лиги. Соперником выступит свердловский «Горняк-УГМК» (Верхняя Пышма).

Встреча станет дебютной для нового главного тренера клуба Дмитрия Евстигнеева, который сменил на этом посту ушедшего на зимних каникулах Ждахина.

Напомним, что туляки и сердловчане уже успели сыграть в этом сезоне. В той встрече АКМ вышел победителем со счетом 3:1.

Сейчас туляки занимают 18-е место в турнирной таблице с 39 очками на балансе. «Горняк-УГМК» - на 14-м с 46 очками.