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Общество17 января 2022 13:08

20 нетрезвых водителей задержали за выходные на территории Тульской области

Сотрудниками Госавтоинспекции провели очередной рейд
Игорь КОПЫТОВ
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20 нетрезвых водителей задержали за выходные на территории Тульской области

20 нетрезвых водителей задержали за выходные на территории Тульской области

Фото: материалы пресс-служб

Только за минувшие выходные на дорогах региона были было пресечены 20 фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения.

В результате 10 водителей привлечены к административной ответственности по ст. 12.8 КоАП РФ, еще 6 - по ст. 12.26 КоАП РФ, отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Кроме того, в отношении четырех водителей за рецидив собраны материалы по ст. 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.