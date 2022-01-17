20 нетрезвых водителей задержали за выходные на территории Тульской области Фото: материалы пресс-служб

Только за минувшие выходные на дорогах региона были было пресечены 20 фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения.

В результате 10 водителей привлечены к административной ответственности по ст. 12.8 КоАП РФ, еще 6 - по ст. 12.26 КоАП РФ, отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Кроме того, в отношении четырех водителей за рецидив собраны материалы по ст. 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.