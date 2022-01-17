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Общество17 января 2022 11:07

Начальник терруправления по Пролетарскому округу Тулы выплатит 5 тысяч рублей штрафа

Таковы результаты прокурорской проверки
Игорь КОПЫТОВ
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Начальник терруправления по Пролетарскому округу Тулы выплатит 5 тысяч рублей штрафа

Начальник терруправления по Пролетарскому округу Тулы выплатит 5 тысяч рублей штрафа

Фото: Алексей ФОКИН

Проверку инициировала тулячка, которая три месяца пыталась добиться ответа от чиновников о правилах содержания животных в жилом помещении. Она обращалась в администрацию г. Тулы по Пролетарскому территориальному округу с июля по сентябрь 2021 года. В конечном итоге орган местного самоуправления провел проверку, не соблюдая требований закона.

Сейчас нарушения по содержанию животных в жилом помещении устранены. А глава района привлечен к административной ответственности по статье «Нарушение порядка рассмотрения обращений граждан», по которой он должен выплатить штраф в размере 5 тысяч рублей.