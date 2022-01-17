Тульские новобранцы научной роты Военного инновационного технополиса «ЭРА» приняли присягу Фото: материалы пресс-служб

15 января в Анапе прошла присяга военнослужащих 5-й научной роты Военного инновационного технополиса «ЭРА». Научное подразделение комплектуется призывниками из Тульской области.

Технополис «Эра» и ведущие предприятия нашего региона проводят совместные научные исследования для укрепления обороноспособности страны. В разработках участвуют тульские военнослужащие-срочники.

Всего присягу приняли 20 новобранцев.