Тульские новобранцы научной роты Военного инновационного технополиса «ЭРА» приняли присягу
Фото: материалы пресс-служб
15 января в Анапе прошла присяга военнослужащих 5-й научной роты Военного инновационного технополиса «ЭРА». Научное подразделение комплектуется призывниками из Тульской области.
Технополис «Эра» и ведущие предприятия нашего региона проводят совместные научные исследования для укрепления обороноспособности страны. В разработках участвуют тульские военнослужащие-срочники.
Всего присягу приняли 20 новобранцев.