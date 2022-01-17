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Происшествия17 января 2022 9:50

Следственный комитет опубликовал оперативное видео задержания подозреваемого в убийстве тульского предпринимателя

Следственные действия по делу продолжаются
Игорь КОПЫТОВ
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Следственный комитет опубликовал оперативное видео задержания подозреваемого в убийстве тульского предпринимателя

Следственный комитет опубликовал оперативное видео задержания подозреваемого в убийстве тульского предпринимателя

Фото: материалы пресс-служб

Напомним, что тело предпринимателя, который пропал в период новогодних каникул, нашли убитым в Московской области. По подозрению в убийстве задержали 40-летнего мужчину цыганского этноса, проживающего на территории бывшего Ленинского района.

Теперь следственный комитет опубликовал оперативное видео ареста преступника в поселке Плеханово Зареченского округа Тулы.