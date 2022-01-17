В Тульской области задержан серийный угонщик автомобилей Фото: Алексей ФОКИН

По версии следствия, 32-летний безработный москвич в составе организованной группы с декабря 2020 по февраль 2021 совершил два покушения на кражу машины. Кроме этого преступниками были похищены два автомобиля «Тойота» на территории Тульской и Московской областей.

Злоумышленники проникали в салоны и, используя специальные устройства, заводили двигатели, а потом перегоняли машины в Серпухов, где подделывались и уничтожались идентификационные номера, использовались фальшивые документы.

Материальный ущерб потерпевшей стороны расценивается свыше 3,5 млн рублей. Сейчас задержанный москвич заключил с тульской прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве. Он обвиняется сразу по трем статьям: за кражу, совершенная в особо крупном размере организованной группой, покушении на кражу, а также за подделку идентификационного и подложного номера транспортного средства в целях его сбыта, использование заведомо поддельного и подложного государственного регистрационного знака в целях сокрытия преступления, организованной группой.

Уголовное дело передано в суд.