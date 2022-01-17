Кузнец из Тулы признан одним из лучших в России

Конкурсная работа тульского кузнеца Фото: материалы пресс-служб

Потомственный мастер по металлу стал дипломантом первой степени на Всероссийском виртуальном конкурсе «Русь мастеровая» в номинации «Кузнечное дело», стартовавшем еще в сентябре 2021 года.

На суд жюри тульский кузнец Алексей Евдокимов представил копию фрагмента козырька особняка Лугининых. Всю работу он проделал по дедовским технологиям в старорусских традициях. Сам конкурс проходил в онлайн формате, а конкуренцию Алексею составили еще три мастера из Рязани, Тамбова и Красноярска.

Всего же в этом году в проекте приняли участие 135 мастеров из 40 регионов России в номинациях гончарного дела, резьбы по дереву, художественной обработки растительных материалов, вышивке, кружевоплетении, печати по ткани и других.