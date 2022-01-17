Тульский голосовой помощник «Николай» выиграл федеральный конкурс IT-проектов Фото: материалы пресс-служб

Голосовой помощник «Николай» — это искусственный интеллект, который использует в своей работе машинное обучение, что позволяет ему понимать живую естественную речь, выделять ключевые слова и смыслы, распознавать суть обращений. Он работает на горячей линии МФЦ, отвечая на вопросы пользователей региональных порталов и горячих линий, консультирует по вопросам COVID−19.

За 10 месяцев «Николай» помог решить ряд проблем каждого контактного центра, таких, как недостаток кадров, перегрузка операторов в пиковые часы и трудности дозвона. Он был разработан в региональном «Центре информационных технологий».

Теперь на финале премии «Цифровые Вершины 2021» тульский голосовой робот победил в номинации «Лучшее региональное AI-решение в сфере государственного управления».