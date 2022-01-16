Тулячка требует больше миллиона рублей с врачей за гибель дочери Фото: Алексей ФОКИН

Женщина подавала иск на Узловскую районную и Новомосковскую городскую больницы, а также на территориальный Центр медицины катастроф, требуя 1 млн рублей компенсации морального ущерба за смерть своей дочери, а также 33 960 рублей на погребение. По информации «Тульской прессы» она уверена, что ребенок погиб из-за некачественно оказанной медпомощи.

Когда девочке стало плохо, ей вызвали скорую, которая доставила юную пациентку в Узловскую районную больницу. Педиатр после проведения осмотра не увидел причин для госпитализации ребенка и просто назначил лечение. Но через некоторое время девочке вновь стало плохо. Скорую вызвали на дом еще раз. Девочку госпитализировали в Новомосковск, но спасти ее не удалось.

В рамках первой инстанции нарушений со стороны врачей не обнаружили и в иске отказали. Женщина обратилась в страховую компанию, которая провела независимую экспертизу. Был установлен ряд нарушений, однако, судебными экспертами сделан вывод о том, что выявленные недостатки, как в отдельности, так и в совокупности не имеют прямой причинно-следственной связи с наступлением смерти. Это же подтвердила повторная экспертиза, которую провели в Воронежской области.

В рамках нового заседания не нашли оснований для отмены решения Узловского районного суда.